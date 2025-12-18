Парад Дедов Морозов пройдет 20 декабря в Долгопрудном

Фестиваль «ПРО_Морозов» состоится 20 декабря в Долгопрудном. Жители увидят шествие десятков Дедов Морозов по улицам города и смогут принять участие в праздничных мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном 20 декабря пройдет главный предновогодний фестиваль «ПРО_Морозов». В этот день по улицам города пройдут десятки Дедов Морозов, которые начнут шествие на площади Собина в 14:00. Маршрут парада пройдет по улице Дирижабельная, Новому бульвару, улице Академика Лаврентьева и завершится в Центральном парке Победы, где продолжение праздника начнется в 15:00.

На площадках старта и финиша гостей ждут музыкальные выступления, угощения, пресс-конференция Дедов Морозов, фотосессии, анимация, показательные выступления фигуристов и другие развлечения.

Парад Дедов Морозов проводится в Долгопрудном третий год подряд, начиная с 2023 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.