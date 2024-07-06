Падел-теннис набирает популярность в Москве

Три столичные улицы оборудовали для игры в падел-тенис, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Уже около четырех тысяч жителей столицы посетили корты с сеткой, впервые оборудованные на площадках проекта «Московские сезоны» в рамках фестиваля «Лето в Москве». Горожане оценили динамичную игру, которая развивает реакцию, координацию и выносливость и дарит позитивные эмоции.

Пять кортов с трибунами на Авиационной улице (владение 24), два корта на Матвеевской улице (владение 2) и два корта на улице Грекова (владение 3ж) принимают спортсменов ежедневно с 10:00 до 21:00 с перерывами на техническое обслуживание.

Сеанс игры в падел-теннис длится один час. Чтобы гарантированно попасть на корт, необходимо забронировать время заранее на сайте проекта «Московские сезоны». Для регистрации нужно изучить правила игры, посещения площадок и проката инвентаря, выбрать удобную площадку, отметить в календаре желаемую дату и при наличии мест забронировать время сеанса.

Ракетки, комплекты мячей и полотенца гости выдаются напрокат. Инвентаря хватает на всех желающих, несмотря на высокую посещаемость кортов. Продвинутые игроки приносят снаряжение с собой и тренируются бесплатно.

Сразиться в падел-теннис могут как взрослые, так и дети с пяти до 14 лет с письменного согласия сопровождающих.