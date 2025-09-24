Озвучен нескромный райдер Snoop Dogg для проведения концерта в России

Snoop Dogg готов приехать в РФ с концертом за 2 млн долларов

Американский рэпер Snoop Dogg готов дать концерт в РФ за 2 млн долларов. Но есть условие — вечеринка должна быть закрытой, сообщает Baza .

У Snoop Dogg нескромный райдер. Он готов прилететь в РФ исключительно на частном самолете премиум-класса. Фотографировать, снимать артиста, а также публиковать кадры с вечеринки запрещено. Участникам мероприятия необходимо подписать договор о неразглашении.

Также клиенту необходимо будет снять музыканту номер минимум в пятизвездочном отеле. В гримерке должны быть консоль PlayStation 1 с популярными играми и 4 джойстика.

Группа поддержки должна иметь отдельную гримерку, которая закрывается на ключ. Также необходимаыванная комната и уборная. Комната должна быть рассчитана минимум на 12 человек.

Еще Snoop Dogg и его команду из еще 15 человек нужно накормить. Клиент должен заказать жареную курицу, пищу из мексиканской, итальянской кухонь, барбекю и иную еду.

Также рэпер просит у клиента приставить к нему 11 охранников. Они должны знать английский язык и носить одинаковые футболки.

Охрана должна заниматься патрулированием парковки, гримерок и сцены. Если появится хоть небольшая угроза безопасности, проведение концерта отменят.

