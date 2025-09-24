Озвучен нескромный райдер Snoop Dogg для проведения концерта в России
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Американский рэпер Snoop Dogg готов дать концерт в РФ за 2 млн долларов. Но есть условие — вечеринка должна быть закрытой, сообщает Baza.
У Snoop Dogg нескромный райдер. Он готов прилететь в РФ исключительно на частном самолете премиум-класса. Фотографировать, снимать артиста, а также публиковать кадры с вечеринки запрещено. Участникам мероприятия необходимо подписать договор о неразглашении.
Также клиенту необходимо будет снять музыканту номер минимум в пятизвездочном отеле. В гримерке должны быть консоль PlayStation 1 с популярными играми и 4 джойстика.
Группа поддержки должна иметь отдельную гримерку, которая закрывается на ключ. Также необходимаыванная комната и уборная. Комната должна быть рассчитана минимум на 12 человек.
Еще Snoop Dogg и его команду из еще 15 человек нужно накормить. Клиент должен заказать жареную курицу, пищу из мексиканской, итальянской кухонь, барбекю и иную еду.
Также рэпер просит у клиента приставить к нему 11 охранников. Они должны знать английский язык и носить одинаковые футболки.
Охрана должна заниматься патрулированием парковки, гримерок и сцены. Если появится хоть небольшая угроза безопасности, проведение концерта отменят.
