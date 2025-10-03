Овчинский: павильон «Макет Москвы» на ВДНХ отпразднует свое восьмилетие

4 и 5 октября в выставочном павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ пройдет тематическая программа, приуроченная к празднованию восьмилетия павильона, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Для гостей подготовили тематические светотехнические шоу, обзорные экскурсии с акцентом на историю создания макета, интерактивные викторины и многое другое.

«Макет Москвы — это уникальный проект, который был создан по решению мэра Москвы Сергея Собянина усилиями более 60 специалистов. За восемь лет работы павильон стал одной из главных достопримечательностей ВДНХ, которую посетили свыше 2,8 миллиона человек. В праздничные дни мы подготовили для гостей насыщенную программу, чтобы каждый смог по-новому взглянуть на столицу», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Празднование в павильоне «Макет Москвы» продлится два дня. Посетителей ждут пятиминутные светотехнические шоу разной тематики: «Мегаполис Москва», «История Москвы», «Московские окна», «Лучший город земли», «Архитектурные стили», «Москва Булгакова», «Я шагаю по Москве», «Времена года», «Пушкин о Москве» и «Песни о Москве». Их будут транслировать каждые 30 минут с 11:00 до 19:30.

Также для гостей проведут восемь увлекательных экскурсий об истории создания макета столицы, его интерактивных возможностях и архитектурных особенностях. Экскурсионная программа пройдет в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.

После каждой экскурсии в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40 состоятся интерактивные викторины.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.