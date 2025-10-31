Овчинский: интерактивные программы и световые шоу пройдут в павильоне «Макет Москвы» в День народного единства

Выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ включил специальные мероприятия в праздничную афишу, приуроченную ко Дню народного единства. С 2 по 4 ноября для гостей подготовлены обзорные экскурсии по макету столицы и занимательные викторины, победители которых получат памятные сувениры, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Экскурсионные сеансы будут проходить в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. Предварительная регистрация для участия не нужна. По окончании экскурсии посетители смогут поучаствовать в интерактивной программе с розыгрышем призов, а также увидеть светотехнические шоу, наглядно иллюстрирующие этапы развития Москвы.

«Павильон „Макет Москвы“ давно стал не просто популярной выставочной площадкой, а настоящим образовательным и культурным центром, где история и современность столицы встречаются в интерактивном формате. Регулярные мероприятия, которые мы здесь проводим, позволяют москвичам и гостям столицы по-новому взглянуть на развитие мегаполиса, понять логику градостроительных решений и ощутить свою связь с городом», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что именно в День народного единства гостям представят программу, объединяющую разные исторические и культурные пласты.

На протяжении трех праздничных дней с 11:00 до 19:30 каждые полчаса будут проводиться светотехнические представления. Эти уникальные шоу, выполненные с применением передовых технологий, познакомят зрителей с архитектурными достопримечательностями Москвы и продемонстрируют город с нового ракурса. Также для гостей будет доступна фотовыставка «Индустриальное наследие Москвы», посвященная промышленному прошлому столицы. Для комфорта посетителей технический день перенесен на среду, 5 ноября.

Попасть в павильон «Макет Москвы» и посетить все мероприятия можно бесплатно каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Узнать более детальную информацию, ознакомиться с расписанием световых шоу и зарегистрироваться на экскурсии можно на официальном сайте www.maketmoskvy.ru, через мобильное приложение «Макет Москвы» или по телефонам: +7 925 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.