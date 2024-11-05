Отрицающая пристрастие к выпивке Овсиенко вновь гастролирует

В последние несколько лет выступления звезды 90-х были редкостью — она практически не появлялась на публике. Теперь же Овсиенко не только активно гастролирует по России, но и готова спеть свои хиты на корпоративах. Те, к слову, пользуются популярностью — на ноябрь осталось лишь 3 свободные даты.

Стоимость выступления певицы — 700 тыс. рублей. Ее райдер без изысков: артистка перемещается с командой из 6 человек. Для Овсиенко и сопровождающих нужно предоставить 2 автомобиля бизнес-класса, один номер люкс и 6 одноместных (с чаем, кофе, молоком и минеральной водой). На каждого — 7 тыс. рублей суточных.

У певицы в гримерной должны стоять апельсиновый, томатный и яблочный соки, минералка, 6 бутылок Coca Cola, кофе, чай и сливки. Из еды — мясная, рыбная, сырная и овощная нарезки. Еще нужна пепельница, а вот алкоголя нет совсем.

Овсиенко исполняет такие популярные песни, как «Колечко», «Дальнобойщик», «Капитан», «Женское счастье» и «Школьная пора». В планах до конца года — еще 7 концертов, ближайший пройдет 7 ноября в Ярославле.