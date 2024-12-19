Открытый городской фестиваль «Звездная зима» прошел во Фрязино

Члены фрязинского отделения партии «Единая Россия» и сторонники в рамках партпроекта «Культура малой Родины» приняли участие в организации открытого городского фестиваля «Звездная зима», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он проводится в рамках национального проекта «Культура» с целью развития разных видов искусства, поддержки молодых талантов, повышения исполнительского мастерства артистов и создания новогоднего настроения у участников и зрителей.

«Участниками фестиваля стали творческие коллективы учреждений культуры, школ. Они представили массовые номера в различных жанрах. Гости фестиваля смогли окунуться в мир волшебства и творчества, получили незабываемые впечатления и яркие эмоции», — отметила руководитель фракции «Единая Россия», ответственный за реализацию партпроекта «Культура малой Родины» Александра Киреева.

Единороссы и сторонники в рамках партпроекта «Культура малой Родины» регулярно организовывают и проводят для жителей округа творческие, культурные и праздничные мероприятия. Их участники знакомятся с тонкостями декоративно-прикладного искусства, вокала, театрального мастерства, посещают спектакли, концерты и выставки.

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