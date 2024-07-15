Открытки с автографом Гагарина и снимки с корабля «Союз 5»

Космическая неделя стартует на винтажном маркете в Москве в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Все желающие смогут познакомиться со снимками, сделанными во время первого стыковочного полета на кораблях «Союз 4» и «Союз 5», а также приобрести «космические» сувениры эпохи отважных покорителей вселенной, в том числе открытки и конверты с автографом Юрия Гагарина.

В числе последних — исторический альбом фотоснимков с космических кораблей «Союз 4» и «Союз 5». Они стартовали с космодрома Байконур последовательно 14 и 15 января 1969 года с весьма необычной на тот момент миссией для человечества. «Союз 4» и «Союз 5» осуществили первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космическом пространстве и находились в таком состоянии 4 часа 35 минут.

За это время члены экипажа провели несколько научных экспериментов и сделали снимки Земли с орбиты — в таком ракурсе жители нашей планеты ее на тот момент еще не видели. Здесь: и слоистые облака над горными районами Средней Азии, и фотография южного берега полуострова Лабрадор и многое другое.

Также для гостей фестивальной площадки будут крутить пластинки с настоящим голосом Юрия Гагарина.

Гости винтажного маркета на Чистопрудном бульваре смогут приобрести в эти дни уникальные «космические сувениры», в том числе, открытки и почтовые конверты с подписями: Юрия Гагарина, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и других героев эпохи активного покорения космоса.

Ретро-экспозиция в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» работает ежедневно до начала сентября по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным и праздникам с 12:00 до 21:00.