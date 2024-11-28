Открытие зимнего сезона пройдет в парке «Городок» Рузского округа 1 декабря

«Самый добрый волшебник Дедушка Мороз приглашает вас на торжественное открытие своей резиденции. Вместе со Снегурочкой и Льдинкой будем танцевать и веселиться. К нам спешат гости с далекого севера — добрый и пушистый мамонт с мамонтенком. Вместе со сказочными героями отправимся в мастерскую Деда Мороза, каждый из гостей сможет своими руками сделать новогоднюю свечу, сварить мыло и написать письмо Дедушке Морозу», — поделились сотрудники парка «Городок».

В рамках мероприятия пройдут: анимационная программа «Ледниковый период», игровая программа с Дедом Морозом, торжественное открытие резиденции и почты Деда Мороза.

Погрузиться в атмосферу волшебства можно будет благодаря следующим мастер-классам: «Сказочные свечи», «Культурный код», «Мыльные истории».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.