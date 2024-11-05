Открытие выставки Игоря Машина «Через поколения» прошло во Фрязине

В структурном подразделении «Культурный центр» муниципального учреждения Центра культуры и досуга «Факел» прошло торжественное открытие персональной выставки художника Игоря Машина «Через поколения». Это событие привлекло множество зрителей и любителей искусства, которые пришли оценить работы мастера и насладиться атмосферой творчества, сообщает пресс-служба администрации горокруга Фрязино.

В рамках открытия выставки гостей ожидала насыщенная музыкальная программа. На сцене выступили юные артисты из отделения народных инструментов фрязинской детской школы искусств, которые под руководством опытных преподавателей О. В. Солдатовой и О. В. Епифанцевой представили зрителям множество мелодий.

Среди приглашенных на торжество были и уважаемые гости, которые пришли поздравить Игоря Машина с открытием выставки. Священник Владимир Тарасюк из Державного храма г. Фрязино выразил свои искренние пожелания и поддержку, а также коллеги по творческому цеху отметили важность данного события для культурной жизни города.

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