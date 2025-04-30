Открытие теплого сезона отметят в городском парке Каширы

сегодня в 11:02

Для жителей и гостей округа подготовлена большая праздничная программа: спортивные активности, творческие встречи, мастер-классы и многое другое.

В этот день после зимы в парке будет запущен фонтан. Открытие сезона предваряла большая работа технических специалистов. Они проводили расконсервацию технических устройств после зимы, проверяли инженерные системы, регулировали напор, а также чистили чашу.

«Приглашаю всех жителей присоединиться к мероприятию, провести время с пользой, укрепить здоровье и зарядиться позитивом», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.