Открыт прием заявок на участие в первой арт-резиденции для художников в Зарайске

С 27 октября в Зарайске пройдет первая арт-резиденция для художников. Заявки на участие принимаются до 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К участию приглашаются российские художники старше 18 лет, работающие в различных медиумах из Зарайска и других городов России: живопись, графика, скульптура, фото, видео, цифровое искусство, перформанс, паблик-арт и других.

«Арт-резиденция — это точка взаимного обогащения: художники, горожане, культурные институции и локальные сообщества входят в диалог через исследование, прогулки-экспедиции, встречи. Здесь личная оптика автора встречается с «голосом города» — его памятью, маршрутами, ремеслами, звуками и словами», — отметили кураторы проекта Михаил Левин и Аксана Прутцкова (MSCA).

Участники арт-резиденции в период проведения фестиваля будут находиться на территории города Зарайск до 30 ноября, взаимодействовать с жителями города и проводить мастер-классы, а также создавать новые работы.

Для участия в арт-резиденции по итогу открытого конкурса будут отобраны 8 художников, работы которых станут частью итоговой выставки, посвященной исследованию исторического, культурного и архитектурного контекста города.

Проект завершится масштабной итоговой выставкой сразу на двух площадках: в арт-пространстве «ЦЕХЪ» и в историческом доме Мачтета. Выставка будет работать с 29 ноября до 9 января 2026 года.

Подробная информация об участии и проекте на сайте https://zaraysk-art.ru.

За два года фестивали современного искусства в Зарайске собрали более 50 художников, включая авторов международного уровня, и представили сотни работ. Проекты посетили более 20 000 зрителей и туристов, среди гостей были известные актеры, музыканты и деятели культуры. Зарайск закрепил за собой статус площадки, где современное искусство показывают, обсуждают и создают.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры и туризма Московской области в сотрудничестве с Московской школой современного искусства (MSCA).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.