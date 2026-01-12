Отекла и поправилась: Анну Седокову захейтили за лишний вес

Пользователи Сети публикуют фотографии Анны Седоковой из Дубая, на которых певица выглядит отекшей и прибавившей в весе, сообщает «СтарХит» .

Ранее 43-летняя артистка призналась, что немного потолстела за праздники. При этом она не прибегает к жестким диетам и не комплексует из-за лишнего веса. Наоборот, Седокова гордится аппетитными формами и часто выкладывает в соцсети фото, на которых демонстрирует фигуру.

Недавно в Сети появились кадры Седоковой с вечеринки в Дубае. Некто запечатлел Анну, которая была в узком приталенном платье. Пользователи обратили внимание на то, что звезда на фото выглядит пополневшей.

Кто-то отметил, что певица не столько набрала в весе, сколько отекла. При этом Седокова не обращает внимания на негатив в свой адрес, тем более что многие люди выступили в ее защиту.

Певица также рассказала фанатам, что 2025 год для нее был крайне тяжелым.

«Знаете, подводя итоги этого года, я понимаю, что просто не помню его первую половину», — призналась Анна.

Звезда отметила, что ей удалось справиться с унынием. Она поблагодарила поклонников за поддержку и добавила, что собирается выпустить в 2026 году много новых треков.

Седокова улетела в ОАЭ вместе с восьмилетним сыном Гектором на новогодние праздники. Она публикует фото и видео оттуда, делится планами и мечтами. Так, певица рассказала, что на Новый год ее сын попросил у Деда Мороза три необычные вещи.

