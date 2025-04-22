Отчетный концерт Раменской детской школы искусств № 2 прошел в ДК им Воровского

В ДК имени Воровского муниципального окрга Раменское состоялся отчетный концерт Детской школы искусств № 2. Мероприятие было посвящено Великой Отечественной войне и Победе в ней, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сцене Дворца культуры имени Воровского выступили юные таланты из Детской школы искусств № 2. Ученики школы продемонстрировали свои достижения в музыке, танцах, театральном и других видах искусства. Концерт был посвящен теме Великой Отечественной войны и Победы советского народа. Эта тема красной нитью прошла через все выступления. Зрители бурно аплодировали юным артистам.

В рамках мероприятия прошло награждение преподавателей и сотрудников школы. Почетные грамоты получили Анна Ильина, Ксения Якушина и Иван Богомолов.

Благодарственные письма от Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа вручил его заместитель председателя Илья Гаврилов.

«Вы делаете важное дело, вдохновляя новое поколение на занятия искусством. Продолжайте творить и радовать нас своими достижениями!» — отметил он, поздравляя участников концерта.

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