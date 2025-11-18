От злого духа до доброго волшебника: настоящая история Деда Мороза

Зимний волшебник, которого мы знаем и ждем каждый год, прошел долгий путь трансформации от злобного духа до всеми любимого Деда Мороза. На этот эволюционный процесс повлияли русская литература, христианские традиции и образы зарубежных сказочных персонажей, сообщает 360.ru .

Прежде чем стать щедрым дарителем подарков у новогодней елки, Дед Мороз был известен как суровый и беспощадный дух зимы, часто ассоциировавшийся со смертью и разрушением. Он мог заморозить до смерти или уничтожить посевы, обрекая людей на голод. Такова была жестокая реальность жизни древних славян.

Этот ужас со временем воплотился в антропоморфный образ — седобородого старика, часто босого и с непокрытой головой, одетого в тулуп или шубу серых или белых оттенков. Это неудивительно, поскольку зима символизировала старость и приближение смерти: увядание природы, окончание сезона урожая и приход холодных ветров.

Корочун, также известный как Дед Трескун, Зимник или Студенец, обладал суровым нравом, крепким телосложением и жил в одиночестве. Позже ему придумали спутницу — саму Зиму, и поселили их в ледяной хижине в глухом лесу. Иногда ему приписывали сотрудничество с Морозко, вместе с которым они наводили страх на людей. Считалось, что даже Солнце трепетало перед ними.

В свите у этого седого старца состояли опасные лесные звери, такие как волки и медведи-шатуны. Корочун повелевал морозами, снегопадами, льдом и метелями. Метель, по преданиям, жила у него в бороде. Старик стучал своим посохом, заменившим обычную палку, по деревьям, вызывая громкий треск. Удары по домам приводили к растрескиванию бревен.

Жертвоприношение

Люди понимали, что владыку зимы необходимо умиротворять. В ход шли лесть и подношения. Мороза восхваляли в песнях, ему выносили на порог кисель и кутью, прося сохранить озимые, плодовые деревья и скот. Если зима проходила благополучно, считалось, что угощение пришлось по вкусу, если нет — выжившим следовало лучше постараться в следующий раз.

Некоторые исследователи полагают, что подношения не ограничивались едой. Сюжеты сказок о девушках, оставленных зимой в лесу, могут отражать традицию принесения человеческих жертв. Иногда в качестве дара приносили маленьких детей (отсюда, возможно, и «мешок с подарками»). Если ребенок замерзал, считалось, что жертва принята.

Существовало поверье, что появление неизвестного седого старика предвещает наступление сильных морозов. Подобные суровые персонажи существовали и в мифологиях других народов, живущих в регионах с суровыми зимами. Например, Снежная королева, известная по сказке Андерсена, в оригинальных легендах представала как Ледяная Дева.

От зла к добру

Дед Мороз вошел в русскую словесность лишь в XIX столетии. Сначала он предстал как персонаж в сказке Владимира Одоевского под названием «Мороз Иванович». Там отсутствовало какое-либо рождественское волшебство — к нему попадали через колодец, и Мороз дарил презенты не в честь праздника, а в качестве поощрения за качественно сделанную работу. Бездельники же удостаивались лишь ледышки.

Позже Дед Мороз возник в 1856 году в сборнике преданий, записанных Александром Афанасьевым. Примечательно, что там же впервые была упомянута и Снегурочка, однако не как родственница старца, а как самостоятельный образ: девочку создали бездетные муж и жена, она ожила, но с наступлением тепла растаяла. Впоследствии, в драме Александра Островского, она является уже дочерью Деда Мороза и Весны-Красны, однако также умирает.

Типаж Деда Мороза позднее приглянулся, и вскоре старик уже дефилировал по страницам поэмы Николая Некрасова под названием «Мороз, красный нос». Именно там он впервые адресует героине вопрос: «Тепло ли тебе, девица?». Затем переместился в другие издания и окончательно утвердился у новогодней елки в роли доброго дедушки, который приносит ребятам подарки.

Мало кто знает, но даже Дед Мороз каждый год отмечает свой день рождения. Считается, что он приходится на 18 ноября. Именно в это время в Великом Устюге начинается настоящая зима и ударяют морозы.

