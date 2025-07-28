От стрел и бусин до лошадиных зубов: что находят археологи в «Томской Писанице»

В июле студенты-археологи на практике в музее-заповеднике «Томская Писаница» в Кемеровской области нашли уникальные древние артефакты: ременную пряжку в виде кошки, костяной наконечник стрелы, бусины, пряжки с изображением козлов и, предположительно, зубы и кости лошади, сообщает Сiбдепо .

«Весь наскальный памятник нельзя считывать в отрыве от ландшафта, от природы. Все в совокупности создает такое место, наделяет его такими характеристиками, благодаря которым мы возвращаемся сюда из поколения в поколение», — заявил заместитель директора по научной работе музея-заповедника Вадим Горяев.

По его словам, находки относятся к разным временам и культурам разных народов. Брошки с хищниками остались от скифов VI–V веков до нашей эры: об этом говорит свойственный этому народу «звериный стиль» в искусстве.

Куски керамики ученые относят к кулайской культуре народов Сибири III века до нашей эры — V века нашей. Работы на берегу Томи продолжаются, каждый сезон приносит новые открытия.