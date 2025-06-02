От «Рика и Морти» до «Аркейна»: 5 мультсериалов, которые стоит посмотреть

Когда-то мультсериалы считались прерогативой детей, но с конца XX века жанр пережил эволюцию: юмор стал черным, темы — взрослыми, а герои — неидеальными. Сегодня анимация для взрослых — это отдельный культурный пласт, где сатирой, гротеском и абсурдом обнажаются страхи, желания и тупики взрослой жизни. Такие мультсериалы стали одним из самых честных и точных способов говорить о мире, сообщает Life.ru .

Мультсериалы для взрослых давно стали не просто развлечением, а важной частью современной культуры. Они сочетают сложные сюжеты, сатиру и философию, показывая, что анимация — это тоже искусство для взрослой аудитории.

Этот жанр начал развиваться в 90-х с таких культовых шоу, как «Симпсоны» и «Южный парк», которые открыли дорогу остроумной и социальной анимации. Сегодня в жанре есть разные стили — от абсурда до глубоких драм.

Вот пять знаковых мультсериалов, которые стоит знать:

«Рик и Морти» — научно-фантастическая комедия о безумном ученом и его внуке, исследующих параллельные миры. Здесь поднимаются вопросы смысла жизни и морали. «Аркейн» — анимационный шедевр Netflix о конфликте между технологичным Пилтовером и трущобным Зауном. История двух сестер — Вай и Джинкс — становится метафорой борьбы миров: прогрессивной элиты и темного подполья, где магия и наука переплетаются с трагедиями и предательствами. «Конь БоДжек» — черная комедия и драма о бывшей звезде шоу-бизнеса — антропоморфном коне, который пытается вернуть былую славу. Через его борьбу с внутренними демонами сериал показывает жестокую сторону Голливуда и пустоту за фасадом успеха. «Симпсоны» — классическая сатира, с 1989 года высмеивающая американскую жизнь, политику и поп-культуру. Герои из Спрингфилда — Гомер, Мардж, Барт и Лиза — стали культурными иконами. Сериал умеет не только смешить, но и предсказывать события, от президентства Трампа до пандемии. «Южный парк» — острый и бескомпромиссный мультсериал, который шокирует и заставляет задуматься над важными социальными и политическими темами через черный юмор и абсурд.

Все эти шоу объединяет умение сочетать юмор с серьезными темами — будь то политика, экзистенция или семейные драмы.