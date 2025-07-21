От Челябинска до Москвы: где и как в 2025 году прошел VK Fest

В четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Челябинске в воскресенье вечером завершился масштабный VK Fest: зрители послушали выступления известных исполнителей, полезные лекции на разные темы и поучаствовали в сотне развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

«VK Fest вошел в Книгу рекордов России, собрав самое большое количество выступающих артистов — 295. Это результат командной работы и любви нашей аудитории. Только в Москве с нами были 85 тысяч человек — это невероятно вдохновляет», — рассказала руководитель проекта Зоя Новикова.

В Москве на территории спортивно-развлекательного комплекса «Лужники» официальную часть открывала Полина Гагарина с гимном России и своими главными хитами, затем на сцену вышли рэпер Хаски, Егор Крид и другие звезды.

В VK Лектории для гостей фестиваля провели дискуссии и анонсировали новые проекты. Мария Захарова рассказала про дипломатию в эпоху соцсетей, а SHAMAN презентовал клип на песню «Прямо по сердцу».