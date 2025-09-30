От 25 до 70 тысяч: какую пенсию получают российские звезды

Звезды театра и кино, живущие в Москве, получают очень разную пенсию в зависимости от стажа: кто-то минимальную сумму, а кто-то около 70 тысяч рублей, сообщает kp.ru .

«Мне нужно 200 тысяч рублей в месяц. Сюда входит все, что нужно мне — заплатить за квартиры, поблагодарить Валю (речь о домработнице — примечание) за ее труд, помочь внукам и всякое разное», — рассказала 80-летняя Лариса Рубальская.

Она продолжает очень много работать: выступает, проводит творческие вечера, поэтому размер пенсии — 30 тысяч рублей — ее устраивает.

В свою очередь 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров не жалуется на пенсию в 40 тысяч рублей и также много работает, а 69-летняя Марина Дюжева считает, что ей лучше в молодости было пойти работать в театр: даже с маленькими ролями она бы сейчас была ветераном труда и могла бы рассчитывать на больше, чем «минималка».

