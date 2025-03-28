Освобождал Киев и играл Гамлета: интересные факты из жизни актера Смоктуновского

Столетие со дня рождения Иннокентия Смоктуновского отмечается 28 марта. Легендарный советский актер прошел Великую Отечественную войну, освобождал Киев и Варшаву, сыграл более 160 ролей в кино, включая легендарного Гамлета, сообщает MIR24.TV .

Детство Кеши Смоктуновича (фамилия Смоктуновского при рождении) было нелегким. Будущий актер вырос в Сибири в многодетной семье, в самые голодные годы его с братом отдали на воспитание тете, но из-за сильного истощения брат Иннокентия не выжил.

В шестом классе будущий Народный артист СССР начал заниматься в школьном театральном кружке Красноярска — тогда он и «заболел» сценой.

«Во время одного из спектаклей его охватило ощущение невероятной свободы и счастья», — отмечается в сообщении.

Правда, в этот момент юный артист внезапно гомерически расхохотался, из-за чего был отчислен из кружка.

Но прежде чем стать знаменитым актером, Смоктуновскому предстояло пройти через войну. Он попал на фронт в 1943 году, воевал на Курской дуге, участвовал в освобождении Киева, там же попал в плен. Ему удалось бежать из лагеря и спрятаться в доме украинской семьи, с которой актер поддерживал связь всю жизнь. Позже он примкнул к партизанам и дошел до Польши уже командиром отделения роты автоматчиков, а войну закончил в Германии, получил медаль «За отвагу».

Кстати, вторая медаль «За отвагу», за проявленное мужество при форсировании Днепра, была вручена Смоктуновскому лишь спустя почти полвека, на сцене МХТ им. Чехова.

Из-за статуса военнопленного Смоктуновский не мог жить в 39 городах СССР, в том числе в столицах, поэтому он буквально «сбежал» в Норильск, где и начался его актерский путь. Наконец, приехав в Москву он жил на чердаках и в подъездах, снимался в массовках на «Мосфильме» и играл «немые» роли в Ленкоме. Там он встретил будущую жену по имени Суламифъ — именно она стала его счастливой звездой и проводником в актерской карьере, познакомив Смоктуновского с легендарным режиссером Иваном Пырьевым, который и открыл путь к большим ролям.

В ленинградском БДТ Иннокентий Смоктуновский сыграл князя Мышкина — за эту роль внук Достоевского назвал его гением. Актер также служил в Малом театре, МХАТе и МХТ. В кино он исполнил Чайковского, Моцарта, а за роль Гамлета получил Ленинскую премию. Его «благородный жулик» Юрий Деточкин из фильма «Берегись автомобиля» завоевал приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Картахене. Каждой своей роли актер отдавался без остатка.

«Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил Смоктуновский.