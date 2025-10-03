Осудивший СВО рэпер Booker приобрел квартиру экс-девушки Дурова в Петербурге

Квартиру экс-возлюбленной основателя Telegram Павла Дурова Ирины Болгар приобрел рэпер Booker (Федор Игнатьев). Он осудил спецоперацию в 2022 году, съездил в Херсон с «извинениями», и продолжает жить в Санкт-Петербурге, давать концерты в РФ, сообщает SHOT .

По информации Telegram-канала, новым владельцем квартиры Болгар в доме, построенном в 1917 году на Васильевском острове, стал 30-летний Booker. Первую популярность артист получил после рэп-батла с музыкантом Славой КПСС (Вячеславом Машновым) в 2014 году. Игнатьев купил квартиру за около 15,5 млн рублей.

В 2022 году Booker осудил спецоперацию. Но в апреле того же года с «извинениями» отправился в Херсон. Там провел эвакуацию четверых человек и передал 1,5 млн рублей на помощь местным жителям.

В августе 2024 года Booker организовал благотворительный концерт. В нем принял участие Слава КПСС. Средства, полученные на концерте, были отправлены в качестве гумпомощи жителям Курской области.

Средства на квартиру Booker заработал, благодаря выступлениям на концертах, и продаже одежды. В 2025 году у музыканта будет тур. Он выступит в семи городах, среди которых Санкт-Петербург и Москва.

