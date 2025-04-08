Остался с двумя детьми: умерла жена участника группы «Челси» Алексея Корзина

Участник бойзбэнда «Челси» Алексей Корзин поделился в социальных сетях печальной новостью — уходом из жизни его любимой жены. Екатерине было всего 34 года. Трагедия произошла 23 марта, однако Алексей лишь недавно нашел в себе мужество рассказать об этом своим подписчикам, сообщает kp.ru .

Музыкант опубликовал трогательный пост, посвященный супруге, где рассказал об их знакомстве в интернете.

«Когда-то, в далеком 2013-м, ты написала мне сюда, во „ВКонтакте“. Мы встретились, и я спел для тебя Stand by Me. Тогда я и подумать не мог, какая история нас ждет… А ты как будто все знала наперед… Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце», — написал 39-летний исполнитель.

Причину смерти Екатерины артист не озвучил. Поддержку Алексею оказывает телеведущая Яна Чурикова. Она сообщила, что Екатерина умерла во сне: «просто не проснулась…».

Жена подарила Корзину двоих сыновей. Теперь он один воспитывает маленьких детей: Петру сейчас 9 лет, а Гоше — 4 года.

Церемония прощания с Екатериной уже состоялась, но Корзин не предоставил никакой информации о месте и времени похорон.

Поклонники выражают свои соболезнования музыканту в комментариях. Многие отмечают, какой прекрасной парой были Алексей и Екатерина.

Корзин родом из Апатитов Мурманской области. С юных лет он увлекался музыкой. Его мать Ирина в молодости успешно выступала в вокальном ансамбле, что, вероятно, повлияло на выбор его жизненного пути.

После окончания школы Алексей переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Ленинградское областное училище культуры и искусств. Позже Корзин принял участие в телешоу «Фабрика Звезд» на Первом канале. Успешно пройдя все этапы, он стал частью популярной российской группы «Челси».