«Особняк для бывшей»: почему Лепс отложил свадьбу с молодой невестой

Народный артист России Григорий Лепс в ближайшее время не будет праздновать свадьбу с 19-летней Авророй Кибой: влюбленные, как предполагают журналисты, поссорились. Это связано с помощью и общением музыканта с бывшей женой Анной Шаплыковой и детьми от предыдущего брака, сообщает kp.ru .

«У Гриши иногда случаются алкогольные срывы. Именно с этим связаны недавние переносы его концертов в регионах. Аврора, конечно, была недовольна, переживала за него и за его здоровье. Они с Григорием сильно повздорили на этой почве. Из запоя Гриша обычно выходит очень тяжело. А поскольку он был в ссоре с Авророй, то вызвал из Италии свою бывшую жену Аню», — рассказала журналистам знакомая семьи.

Анна оказывала ему поддержку и внимание. В качестве выражения признательности Григорий приобрел для своей бывшей супруги особняк в престижном районе за внушительную сумму. Невзирая на образовавшиеся финансовые обязательства, он счел своим долгом отблагодарить Анну за годы, наполненные любовью и опекой.

Подобная близость Григория с бывшей женой, разумеется, не вызвала восторга у Авроры. Сейчас в их отношениях наблюдается напряжение. Официально они не развелись, однако проживают раздельно. Аврора временно вернулась в родительский дом. Лепс сильно переживает, поскольку испытывает глубокую привязанность к Авроре, считая ее необычайно мудрой и полагая, что лучшей спутницы жизни ему не найти.

