Основатель Mastodon Брент Хайндс погиб в мотоаварии
Сооснователь культовой метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Атланте, сообщает РИА Новости.
Как сообщается на официальной странице коллектива, музыкант скончался после столкновения его мотоцикла Harley Davidson с внедорожником.
Хайндс, являвшийся одним из создателей группы в 2000 году, участвовал в записи всех восьми студийных альбомов, включая признанные критиками «Leviathan» и «Emperor of Sand».
В 2018 году коллектив получил «Грэмми» за лучший метал-исполнение. Трагедия произошла менее чем через год после его ухода из Mastodon в марте 2025 года, который, по поздним признаниям музыканта, фактически был исключением.