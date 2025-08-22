Основатель Mastodon Брент Хайндс погиб в мотоаварии

Как сообщается на официальной странице коллектива, музыкант скончался после столкновения его мотоцикла Harley Davidson с внедорожником.

Хайндс, являвшийся одним из создателей группы в 2000 году, участвовал в записи всех восьми студийных альбомов, включая признанные критиками «Leviathan» и «Emperor of Sand».

В 2018 году коллектив получил «Грэмми» за лучший метал-исполнение. Трагедия произошла менее чем через год после его ухода из Mastodon в марте 2025 года, который, по поздним признаниям музыканта, фактически был исключением.