Ослепший Элтон Джон поблагодарил своего мужа*

Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Геркулес Джон (имя при рождении — Реджиналд Кеннет Дуайт) признался, что до сих пор не может видеть из-за заражения тяжелой глазной инфекцией во Франции. Во время выступления на гала-представлении мюзикла «Дьявол носит Prada» в Лондоне музыкант также поблагодарил своего супруга* Дэвида Ферниша, подчеркнув, что тот «был его опорой», сообщает CNN .

Джон написал музыку для «Дьявол носит Prada».

«Я не смог прийти на многие предварительные показы, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Поэтому мне трудно это видеть. Но я люблю это слышать, и, боже, сегодня это звучало хорошо», — отметил продюсер.

На прошлой неделе 77-летний Элтон Джон признавался, что потеря зрения мешает ему работать.

По словам мэтра, он заразился глазной инфекцией в июле на юге Франции. Тогда у Джона перестал видеть правый глаз.

«И вот уже четыре месяца я не вижу, да и левый глаз у меня не самый лучший», — говорил продюсер в интервью программе Good Morning America.

По словам Элтона Джона, он идет на поправку, однако выздоровление проходит «чрезвычайно медленно».

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