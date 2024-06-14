Оскандалившаяся на «голой вечеринке» Лолита спела в ресторане в мини-платье

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Певица Лолита выступила в столичном ресторане в мини-платье

Певица Лолита Милявская появилась на закрытом мероприятии, прошедшем в одном из ресторанов Москвы. Для выступления 60-летняя артистка выбрала короткое платье, имеющее ассиметричный подол, сообщает Общественная Служба Новостей .

Мероприятие также посетила блогер Мария Погребняк. Именно она сняла выступление Лолиты на видео, которое впоследствии выложила в Сеть.

На кадрах можно заметить, что исполнительница хита «На титанике», еще недавно попавшая в скандал из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, вышла на сцену в коротком платье.

В комментарии к своему посту Погребняк написала, что у Милявской «бешеная энергетика», и она восхищается личностью артистки.