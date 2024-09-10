Осенний праздник «Дары осени» состоится в Подмосковье 21 сентября

21 сентября, с 11:00 до 17:00, Музей-заповедник «Дмитровский кремль» совместно с Центром развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем» приглашает жителей и гостей Дмитровского округа на праздник «Дары осени», сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

В программе: игры и забавы, знакомство с осенницей-затейницей и приметами осени, творческие мастер-классы, выставка-ярмарка товаров ручной работы от дмитровских мастериц, чаепитие из самовара с угощением, марафон экскурсий по Дмитровскому кремлю и экспозиции «Дмитров с древнейших времен до начала XVIII века», розыгрыш призов от партнеров и возможность принять участие в благотворительной акции.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в выставке «Дары осени» и представить творческие работы, поделки по тематике — осенний урожай. Также можно принести необычные дары осени, выращенные собственными руками.

Вход свободный.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Дмитров, Историческая пл., 16. Задать вопросы можно по телефону: +7 (495) 993-74-13.

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