Оружию Наполеона ищут французских хозяев
Франция пытается оставить пистолеты Наполеона в стране
Франция запретила вывозить два пистолета Наполеона из страны для продажи на аукционе, пишет газета «Известия» со ссылкой на AFP.
Минкультуры республики запретило вывозить из страны два капсюльных пистолета с отделкой из драгметаллов и профилем французского императора.
Оружие хотели продать на аукционе за 1,2-1,5 миллиона евро.
Официальный Париж может выкупить раритеты в течении 30 месяцев.
После этого срока у пистолетов монарха может появиться иной владелец.