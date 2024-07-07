Оружию Наполеона ищут французских хозяев

сегодня в 06:52

Франция запретила вывозить два пистолета Наполеона из страны для продажи на аукционе, пишет газета « Известия » со ссылкой на AFP.

Минкультуры республики запретило вывозить из страны два капсюльных пистолета с отделкой из драгметаллов и профилем французского императора.

Оружие хотели продать на аукционе за 1,2-1,5 миллиона евро.

Официальный Париж может выкупить раритеты в течении 30 месяцев.

После этого срока у пистолетов монарха может появиться иной владелец.