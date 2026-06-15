Оркестр Подмосковья выступил на фестивале в Москве

Симфонический оркестр Московской областной филармонии с 12 по 15 июня принял участие в IX Всероссийском фестивале «Рожденные Россией» в Московской государственной консерватории. Коллектив впервые выступил на сцене Большого зала под управлением Дмитрия Юровского, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выступление стало знаковым для оркестра Мособлфилармонии. Коллектив продолжает масштабную трансформацию: в марте художественным руководителем стал дирижер Дмитрий Юровский. Он ранее отмечал, что модернизация оркестра и расширение репертуара станут ключевыми направлениями развития, а работа в Подмосковье — важным профессиональным вызовом.

14 июня в Большом зале консерватории прозвучали Второй концерт Рахманинова с солистом Дмитрием Маслеевым, Вторая симфония П. И. Чайковского, «Вальс» к драме Лермонтова «Маскарад» А. Хачатуряна и увертюра «Сон на Волге» Аренского.

«Идея фестиваля с каждым годом становится все актуальнее. Тема гордости за Отечество раскрывается через музыку. Для оркестра, который переживает второе рождение под руководством Дмитрия Юровского, это выступление стало важной отправной точкой и началом нового этапа сотрудничества с Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль приурочен ко Дню России. Его художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России Александр Соловьев. В программе также выступили ведущие региональные коллективы и исполнители, в том числе Академический большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева, Симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии и лауреат премии президента РФ Александр Рамм.

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