Оркестр народных инструментов ДМШ № 2 Люберец стал победителем областного конкурса

«Благодарю преподавателей, участвующих в подготовке конкурсной программы оркестра — Зою Бойкову, Надежду Малышкову, Александра Зимакова, Андрея Симакова, Наталью Бессонову, всех участников, их педагогов и, конечно, руководителя коллектива Валерия Калинина. Огромный труд, творческая фантазия и ее воплощение — вот, что стоит за этой победой на таком важном, рейтинговом конкурсе! Желаю дальнейших успехов!» — сказала директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

Московский областной открытый конкурс оркестрового музицирования проходит раз в два года. Он учрежден Министерством культуры и туризма региона. В этом году в конкурсе приняли участие 39 оркестров — это более 1300 участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.