Оркестр Люберец получил гран-при окружного конкурса ансамблевого музицирования

«Оркестр народных инструментов «Русский лад» под руководством Валерия Калинина ДМШ № 2 Люберец получил гран-при на прошедшем открытом окружном конкурсе ансамблевого и оркестрового музицирования. Искренне благодарен руководителю оркестра, преподавательскому составу за подготовку ребят и, конечно, организаторам конкурса», — отметил Владимир Волков.

Оркестры и ансамбли Люберец исполнили произведения Мусоргского, Брамса, Свиридова, Дунаевского, Грига, Гершвина.

Открытый конкурс проходил в Люберецком Дворце культуры и собрал 15 музыкальных коллективов.

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