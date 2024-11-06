Оркестр Каширы стал призером Международного конкурса исполнительского искусства

С 1 по 5 ноября в Москве проходил XXX Юбилейного Международного конкурса исполнительского искусства «Роза ветров». Конкурс собрал свыше 2 300 участников — единомышленников с трёх континентов и из 21 страны ближнего и дальнего зарубежья: Египет, Китай, Узбекистан, Беларусь, Молдавия, Монголия, Армения, Казахстан, Турция, Индия, Азербайджан, ОАЭ, Маврикий, Бразилия, Тунис, Марокко, Мексика, Индия, Аргентина, Киргизия и РФ, представленная 45 субъектами. Городской округ Кашира на фестивале представил оркестр «СУВЕНИР» Детской школы искусств.

С 1994 года Федерация Фестивалей и Конкурсов «Роза Ветров» выявляет и поддерживает детей и подростков, активную молодежь, педагогов, работающих с одаренными детьми в сфере дополнительного художественного образования.

Оркестр русских народных инструментов «СУВЕНИР» под управлением Романа Васильевича Кузовлева завоевал II место, представив на суд жюри исполнение саундтрека к к/ф «Пираты карибского моря» композитора Ханса Циммера.

Посмотреть запись выступления оркестра можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/WRqVoWn1tskfOA.

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