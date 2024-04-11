Орехово-Зуевские студенты стали участниками выставки супрематизма

Для будущих фармацевтов и медсестер-медбратьев тайны авангардного творчества открыла старший научный сотрудник Ольга Безбородова. После экскурсии студентам дали возможность самим стать художниками и создать собственные шедевры супрематизма. Некоторые работы получились настолько удачными, что их авторы автоматически стали участниками выставки. До ее окончания их творения останутся в экспозиции, а затем будут возвращены создателям.

Участие в выставке стало для студентов не только возможностью прикоснуться к искусству, но и проявить свои творческие способности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.