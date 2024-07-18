Опыт подмосковных библиотек представили на Кавказском инвестиционном форуме

17 июля в Чеченской Республике завершился Кавказский инвестиционный форум. В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний туристического бизнеса, агропромышленного и строительного комплексов, транспортно-логистического и банковского секторов и других направлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На форуме выступила директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко. Она поделилась успешным опытом работы с библиотеками в рамках реализации проекта «Гений места» и внедрению культурных кодов в библиотеках Подмосковья.

Проект «Гений места» реализуется в рамках федерального проекта «Придумано в России» и направлен на развитие креативных навыков жителей на базе творческих лабораторий, кружков в библиотеках, основываясь на культурном наследии страны.

Основной целью проекта является формирование условий для поддержки и развития населения, используя культурное пространство библиотек.

В рамках всероссийского конкурса «Гений места» библиотеки Подмосковья добились значительных успехов. Победителями конкурса стали библиотеки из Егорьевска, Коломны, Клина, Протвино и Химок, которые продемонстрировали высокий уровень креативности и инновационный подход в работе с местными жителями.

Московская губернская универсальная библиотека является центральной государственной библиотекой области, а также научно-исследовательским и организационно-методическим центром по библиотечному обслуживанию. Она активно поддерживает и координирует деятельность подмосковных библиотек, помогая им развиваться и отвечать современным требованиям.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.