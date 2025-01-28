Опубликованы первые кадры нового фильма «Екатерина Великая»
Трейлер нового фильма о Екатерине Великой появился в Сети
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В Сети появились первые кадры документально-художественного фильма «Екатерина Великая», в котором роль императрицы исполнили сразу две актрисы — Анна Михалкова и Ольга Лерман, сообщает Газета.ru.
Трейлер фильма загрузили на YouTube, его премьера запланирована на 20 февраля 2025 года.
Зрители узнают историю жизни Екатерины в России: она прошла путь от невесты Петра III и матери будущего наследника престола до императрицы Российской империи.
Актрисы Лерман и Михалкова сыграли Екатерину в разные периоды ее жизни. Также в картине снялись российские актеры Виктор Добронравов и Александр Клюквин.
Режиссером выступил Морад Абдель Фаттах, его отец родом из Египта был кинооператором.