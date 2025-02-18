Опубликована подборка фильмов и сериалов, похожих на «Аутсорс»

Сериал Юрия Быкова «Лихие» вышел в декабре прошлого года. В его основу легла реальная история криминальной группировки Евгения Демина. По сюжету Павел Лиховцев вместе с сыном становятся киллерами ОПГ «Общак». Авторы предупредили, что в сериале много жестких сцен.

Семейная сага «Дети перемен» о водителей троллейбуса Флоре, которая воспитывает троих сыновей. В сложные 90-парни ищут себя, при этом они ощущают на себе все «прелести» эпохи. Картина построена на погружении во внутренний мир героев.

В криминальной драме Бориса Акопова «Бык» снялся Юрий Борисов. Главный герой кормит семью с помощью средств, вырученных за угон машин. Позже он попадает под влияние авторитета Моисея. На 30-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в 2019 году картину признали лучшим фильмом.

Главный герой триллера «Хрустальный» — офицер СК Сергей Смирнов. Он возвращается в свой поселок, чтобы раскрыть серию убийств. Во время расследования главный герой вынужден встретиться с призраками прошлого. В основу сюжета легла личная история сценариста сериала Олега Маловичко.

В центре сюжета психологического многосерийного триллера судья из Петербурга, которую сыграла Карина Разумовская. Она ищет приемную дочь, которая отправилась в Ставрополь, чтобы разыскать биологических родителей. В это время 13-летний ребенок убивает мать и отца и решает покончить жизнь самоубийством, но ей помешали. Начинается расследование.

В фильме «Большая поэзия» два друга работали охранниками, но грезили рэпом. Однажды они решают круто изменить свою жизнь и грабят банк. Проект отмечен двумя призами «Кинотавра» — за лучшую мужскую роль и режиссуру.