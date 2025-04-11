Опрос о любимых культурных площадках пройдет в Москве

Участники столичного проекта «Активный гражданин» определят самые популярные культурные площадки мегаполиса в каждой категории в рамках опроса, сообщила заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В городе работает более 1 тыс. подведомственных культурных площадок.

«Москвичи выберут интересные им форматы культурного отдыха и назовут любимые учреждения. Результаты опроса будут учитываться при развитии инфраструктуры и всей сферы в целом», — сказала Сергунина.

Ежедневно в мегаполисе можно посетить сотни событий. Среди них познавательные лекции, фестивали, концерты классической или современной музыки, кинопоказы, выставки и многое другое. В рамках нового голосования на платформе «активные граждане» смогут рассказать о площадках, где часто бывают.

Это могут быть ВДНХ, парк «Зарядье», музеи-заповедники «Коломенское», «Царицыно» или «Кузьминки-Люблино», Московский международный Дом музыки и т. д.

«Активный гражданин» работает в Москве с 2014 года. За все время к нему присоединились более 7 млн человек. Каждый месяц в столице реализуется 30–40 решений горожан.