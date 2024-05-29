Оперную постановку «Свадьба Фигаро» показали в современной интерпретации в Жуковском

27 мая в городском Дворце культуры Жуковского с аншлагом прошла уникальная постановка бессмертной оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро».

Постановка стала совместной работой сразу трех музыкальных коллективов: Жуковского симфонического оркестра, Народного коллектива — Академического хора «Кредо» и Академии хорового искусства имени В. С. Попова.

Оперный спектакль «Свадьба Фигаро» — это современная интерпретация бессмертной оперы-буфф. Музыку Моцарта и сатиру Пьера Бомарше представили в модном и современном оперном формате semistage (букв.: «полусценическая версия») режиссер Ксения Кошкина и сценарист Наталья Анастасьева.

Использование диалогов на русском языке помогло даже самым неискушенным в оперном жанре зрителям уловить все перипетии сюжета.

«У нас сегодня очень важное и радостное событие. Еще никогда не было оперной премьеры в концертном исполнении… Я бы сказал, это «полуконцертная версия»: в костюмах, с режиссурой и постановкой. Отмечу, что в постановке очень мало купюр — то есть опера будет идти практически целиком. Это классика, причем именно та классика, которая сегодня особенно нужна и востребована», — рассказал прямо перед спектаклем художественный руководитель и главный дирижер Жуковского симфонического оркестра, народный артист России Сергей Скрипка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.