Оперная певица из Раменского приступила к подготовке сольного концерта

Большое выступление Натальи ожидается в первый весенний месяц в столичном театре «Градский холл». Артистка поделилась, что концерт будет каждый год примерно в одно время, в марте.

Певица рассказала, что выступления будет поддерживать видеоряд на больших экранах, размещенных на сцене. Кроме того, в этом году выступления оперной певицы сопровождались танцевальными номерами Раменского дуэта Сергея Климова и Марии Симкиной. Также на одной сцене с ней выступила Алина Нейдлина, преподаватель академического вокала детской школы искусств № 2 г., образцовый хор «Юность России» под управлением Натальи Ашуевой и Виктор Неволин, бывший глава Раменского округа, который занимается вокалом.

Примечательно, что Наталья как оперная певица стремится популяризировать это музыкальное направление.

«Мне хочется, чтобы опера звучала по-новому, чтобы она была доступна всем людям, чтобы они находили в ней современные звучания, а музыка на отягощала. Например, я стараюсь дать звук по-современному. Где-то пою по-эстрадному, где-то в оперной манере, но проще, чтобы люди наслаждались голосом», — поделилась она.

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