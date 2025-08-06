Opencall на фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»

В этом году фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» пройдет в третий раз и будет посвящен официальному юбилею легендарной Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, передает пресс-служба организаторов.

Мероприятие состоится 20 и 21 сентября.

Тема фестиваля — «Фабрика. Начало» символизирует начало творческого переосмысления территории фабрики как арт-пространства и включения ее в актуальную культурную повестку.

К участию приглашаются: художники, дизайнеры, музыканты, дизайн-мейкеры, а также компании и бренды.

Все предложения обсуждаются индивидуально. Особый приоритет — проекты, переосмысляющие наследие фабрики и ен локальную идентичность.

Участникам, прошедшим отбор, предоставляется:

— пространство для реализации своего проекта

— организационная и pr-поддержка

— электронный диплом об участии

Прием заявок — до 10 сентября включительно.

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