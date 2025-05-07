Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к онлайн-трансляции митинга-концерта «Одна страна — одна Победа!». Ее проведут 9 мая, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Организатор мероприятия —­ Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) при поддержке Следственного комитета РФ. Митинг-концерт состоится в Ивангороде Ленинградской области.

Трансляция события начнется в 17:00. Концерт посвящен 80-летию Великой Победы.

Присоединиться к трансляции можно будет по ссылке или с помощью QR-кода на брошюре.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.