Онлайн-трансляцию митинга-концерта «Одна страна — одна Победа!» проведут 9 мая
Фото - © ГСУ СК России по Московской области
Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к онлайн-трансляции митинга-концерта «Одна страна — одна Победа!». Ее проведут 9 мая, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Организатор мероприятия — Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) при поддержке Следственного комитета РФ. Митинг-концерт состоится в Ивангороде Ленинградской области.
Трансляция события начнется в 17:00. Концерт посвящен 80-летию Великой Победы.
Присоединиться к трансляции можно будет по ссылке или с помощью QR-кода на брошюре.
Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.