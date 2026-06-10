Ольга Шелест показала редкое фото «мужа-старичка»

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Телеведущая Ольга Шелест трогательно поздравила супруга с 50-летием, опубликовав его редкий снимок, сообщает Super.ru .

В 2014 году Шелест вышла замуж за клипмейкера и продюсера Алексея Тишкина. При этом их отношения начались еще в далеком 1997 году.

В честь дня рождения супруга Ольга опубликовала его фотографию и оригинально подписала ее.

«Что за день! 50! С днем рождения, старичок», — с юмором написала она.

У пары есть две дочери: Муза и Айрис. Обе девочки родились в США, поэтому имеют двойное гражданство.

Ранее Ольга и ее родные покинули РФ и перебрались в Соединенные Штаты. Телеведущая даже продала трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 107 млн рублей.

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