Ольга Шелест показала редкое фото «мужа-старичка»
Телеведущая Ольга Шелест трогательно поздравила супруга с 50-летием, опубликовав его редкий снимок, сообщает Super.ru.
В 2014 году Шелест вышла замуж за клипмейкера и продюсера Алексея Тишкина. При этом их отношения начались еще в далеком 1997 году.
В честь дня рождения супруга Ольга опубликовала его фотографию и оригинально подписала ее.
«Что за день! 50! С днем рождения, старичок», — с юмором написала она.
У пары есть две дочери: Муза и Айрис. Обе девочки родились в США, поэтому имеют двойное гражданство.
Ранее Ольга и ее родные покинули РФ и перебрались в Соединенные Штаты. Телеведущая даже продала трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 107 млн рублей.
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