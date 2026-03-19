Ольга Серябкина заявила, что никогда не подписала бы брачный контракт

Певица Ольга Серябкина заявила, что не согласилась бы на заключение брачного контракта, так как считает его признаком недоверия и ожидания развода, сообщает kp.ru .

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что не стала бы выходить замуж, если бы будущий супруг предложил подписать брачный контракт. По словам артистки, подобный договор изначально закладывает мысль о расставании.

«Никогда бы не согласилась выходить замуж, если бы мне мой муж предложил брачный контракт. Что это значит? Что он мне не доверяет. И предполагает, что мы с ним разведемся. Мне не нужен такой муж», — заявила певица.

Серябкина несколько лет состоит в браке с бизнесменом Георгием Начкебия. Супруги редко рассказывают о личной жизни, однако иногда делятся совместными увлечениями. Недавно пара занялась лепкой из глины — сначала муж отнесся к хобби скептически, но позже поддержал идею.

В 2021 году у супругов родился сын Лука. Ребенок занимается английским языком, рисованием и плаванием, а интерес к музыке ему прививает мать.

