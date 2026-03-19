Ольга Серябкина заявила, что никогда не подписала бы брачный контракт

Певица Ольга Серябкина назвала брачный контракт признаком недоверия
Певица Ольга Серябкина заявила, что не согласилась бы на заключение брачного контракта, так как считает его признаком недоверия и ожидания развода, сообщает kp.ru.

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что не стала бы выходить замуж, если бы будущий супруг предложил подписать брачный контракт. По словам артистки, подобный договор изначально закладывает мысль о расставании.

«Никогда бы не согласилась выходить замуж, если бы мне мой муж предложил брачный контракт. Что это значит? Что он мне не доверяет. И предполагает, что мы с ним разведемся. Мне не нужен такой муж», — заявила певица.

Серябкина несколько лет состоит в браке с бизнесменом Георгием Начкебия. Супруги редко рассказывают о личной жизни, однако иногда делятся совместными увлечениями. Недавно пара занялась лепкой из глины — сначала муж отнесся к хобби скептически, но позже поддержал идею.

В 2021 году у супругов родился сын Лука. Ребенок занимается английским языком, рисованием и плаванием, а интерес к музыке ему прививает мать.

