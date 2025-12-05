Ольга Бузова разрешила россиянам поныть перед Новым годом

Ольга Бузова — о конце года: не переживайте, тяжело всем

Известная телеведущая Ольга Бузова поделилась лайфхаком с уставшими жителями России. На концерте «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ» артистка раскрыла свой личный секрет, позволяющий ей всегда выглядеть бодрой, несмотря на то, что она спит всего три часа в сутки, сообщает kp.ru .

«У меня есть лайфхак для тех, кому тяжело: не переживайте, тяжело всем. И когда ты немножко пожалуешься, становится легче. Я раньше боялась и стеснялась это говорить. Меня так возбуждает, что все в шоке от моей работоспособности. Никто не понимает, как я сплю по 3-4 часа. Кажется, что люди думают, будто увидят человека в полуобморочном состоянии. Но видят меня всегда в шикарном настроении», — поделилась звезда.

По словам Ольги, она не планирует сетовать на напряженный график, наоборот, он служит для нее источником вдохновения.

«Если хочется жаловаться — жалуйтесь, если хочется ныть — можно чуть-чуть поныть. Но глобально говорить, какой тяжелый месяц впереди, я не хочу», — добавила Бузова.

Все, что запланировано в ее расписании, вызывает у телеведущей искреннюю любовь и желание работать и дарить радость зрителям. Ольга продолжительное время отсутствовала в России и долго не появлялась в социальных сетях.

«Поэтому думаю, и я соскучилась, и по мне соскучились», — заключила артистка.

