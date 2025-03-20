Олешко поучаствует в фестивале «Созвездие „Хрустальной Турандот“» в Подмосковье

В фестивале «Созвездие „Хрустальной Турандот“», который пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье, примут участие народный артист РФ Виктор Раков, народный артист РФ Герард Васильев и заслуженный артист РФ Александр Олешко. Подробности о фестивале рассказал основатель и президент премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький.

Фестиваль пройдет 15 июня на территории музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске.

«„Созвездие „Хрустальной Турандот“ — это творческие вечера, концерты наших лауреатов в изумительной красоты театре Гонзаги (театр на территории музея-заповедника – ред.). С потрясающей акустикой, еще и в летний период. Это будет для нас большая честь и важное испытание», — сказал Беленький.

Кроме того, в фестивале примут участие народный артист РФ Виктор Раков, народный артист РФ Герард Васильев и заслуженный артист РФ Александр Олешко. Старт фестиваля запланирован на 15 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.