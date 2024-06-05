Оксана Акиньшина получила главную роль в российской комедии «Семейный призрак»

Съемки новой комедии «Семейный призрак» уже стартовали в Москве, звезда «Чернобыля» Оксана Акиньшина и исполнитель роли Кащея в сериале «Слово пацана» Никита Кологривый сыграют главные роли вместе с Максимом Лагашкиным, сообщается на сайте производителя и дистрибьютора фильма «Наше кино» .

Работа над проектом будет проходить не только в Москве, но и в Московской области. Съемки будут длиться до конца июня 2024 года, роли в комедии так же достались Кристине Корбут, Арине Савостьяновой, Юлии Сулес и Егору Леонтьеву.

Сюжет нового фильма рассказывает о судьбе семьи бывшего банковского клерка Василия Кирсанова, который ради своего шоу уговорил жену продать квартиру, но когда проект провалился — обрушил на себя ее гнев.

В поисках решения квартирного вопроса герой нашел объявление о продаже трехкомнатной квартиры по очень низкой цене. Уже после покупки выясняется, что в жилье обитает призрак.

Кирсанов сталкивается с новой трудностью, когда его супруга вместе с дочерью ушли и она заявила, что не вернется, пока он не избавится от потустороннего жильца. Режиссером комедии выступает Александр Бабаев, известный по фильму «Тайный Санта». Премьера запланирована на лето 2025 года.

Ранее Оксана Акиньшина сыграла роль в сериале «Неверные». Проект вышел в прокат 7 марта.