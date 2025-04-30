Около миллиона человек посетили фестиваль «Пасхальный дар» в Москве

За 10 лет фестиваль «Пасхальный дар» стал доброй и светлой традицией. Именно с этим мероприятием столица встречает весну. Только в этом году фестиваль посетили около 1 миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Основная идея фестиваля — желание помогать и благотворительность. В этом году мэр вместе с патриархом Кириллом посетил самую большую площадку мероприятия — в Коломенском. Всего фестиваль проходил на 30 площадках. Больше всего программ были ориентированы на детей — они делали пасхальный декор, сувениры и пекли куличи.

Около 60 благотворительных организаций представили работы своих подопечных, провели мастер-классы и приняли участие в ярмарке. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Вещи для участников спецоперации, подарки для детей из новых регионов, корм и товары для животных в приютах приносили в пункты «Москва помогает». Волонтерам удалось собрать более 3 тыс. подарков.

Участники проекта «Четвероногий друг» на Цветном бульваре рассказали о правильном уходе и поддержке бездомных животных. Желающие могли взять домой питомца или помочь приютам материально.