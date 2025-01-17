Около 900 выставок будут работать в библиотеках Подмосковья в 2025 году

На площадках подмосковных библиотек регулярно проводятся художественные выставки различной тематики, как местных авторов, так и мастеров из других регионов страны. В этом году в библиотеках региона запланировано к проведению около 900 художественных и фотовыставок, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Королеве готовят к открытию выставку «Чердак художника» — не просто собрание картин, а настоящую визуальную историю, рассказывающую о поисках и экспериментах художника, который творит под псевдонимом Radish.

Мытищинцы в ближайшее время получат возможность увидеть картины художника Сергея Чертова на выставке «Пейзажная лирика». Большинство работ автор создает с натуры на пленэре или по этюдным материалам. На его работах живописные места родного города Тихвина, города Подмосковья: Мытищи, Сергиев Посад, Черкизово, Вербилки, а также Кострома, Алтай, Домбай, Приэльбрусье.

В арт-галерее Центральной библиотеки Ивантеевки заработает новая экспозиция, на которой представлены работы фотоклуба «Пушкино».

Дмитровская центральная библиотека приглашает на выставку работ Сергея Монахова «Аэрография».

С работами живописцев, графиков, мастеров декоративно-прикладного искусства и фотохудожников можно ознакомиться и в других библиотеках.

В Сергиевом Посаде открыты выставки «Неброская красота» художницы Юлии Гончаровой и «Зимний альманах теплых историй» молодых сергиевопосадских художниц Вероники Боловиной и Сони Блюм. Девушки познакомились на образовательной программе арт-кластера «Таврида» в Крыму, начали сотрудничать и решили организовать выставку своих работ, посвященных зиме.

В Электростали продолжает работу выставка «Линия. Точка. Силуэт» Товарищества художников Электростали, большинство произведений написаны в 2024 году.

Фотокартины проекта «Читающее Щелково, или Встретимся в библиотеке» можно увидеть в Щелковской библиотеке семейного чтения. Автор работ — фотохудожница Яна Булаш. Фотопроект создан шесть лет назад к 105-летию первой библиотеки города Щелково для привлечения к чтению и книге.

В Истре произведения художницы Марины Ивановой представлены на первой выставке года «От этюда до картины». Это натюрморты, пленэрные работы, жанровые зарисовки, архитектура, пейзажи. Все работы выполнены в технике масляной живописи.

В Зарайске с открытием юбилейной выставки поздравили художницу Ингу Карпову. В экспозицию включены живописные работы и предметы прикладного искусства.

В Дубне открыта выставка «Диво дивное» изостудии «Этюд», работающей под руководством художницы Елены Семеновой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.