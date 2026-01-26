Около 8 тыс человек отметили День студента в парках Подмосковья 25 января

День российского студенчества 25 января отпраздновали в 61 парке Московской области. В мероприятиях приняли участие около 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 61 парке Подмосковья 25 января прошла акция «Зачетный парк», приуроченная ко Дню российского студенчества. Гости посетили концерты, дискотеки, квесты, приняли участие в спортивных соревнованиях на льду и интерактивной программе «Счастливый билет». Для посетителей были организованы фотозоны «Студенческий стиль».

В парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе прошли праздничный концерт, массовый флешмоб и спортивная программа. Главными событиями стали квест «Битва старост» и занятие по мини-футболу.

В парке Мира в Коломне состоялись массовое катание на коньках и командное соревнование по лазертагу, завершившиеся праздничным концертом.

Парк «Покровский» в Сергиево-Посадском округе провел танцевальный марафон, соревнования по мини-футболу и состязания на льду. Гости познакомились с Культурным кодом округа на «Абрамцевских самоварных станциях».

В Центральном парке Лобни прошли дискотека на льду, спортивные соревнования и программа «Счастливый билет». Посетители участвовали в интеллектуальной игре и мастер-классе по изготовлению значков.

Парк имени В. Талалихина в Подольске организовал мастер-класс по фигурному катанию, лотерею «Тяните билет» и интерактивную программу. Завершились мероприятия посиделками у огня «Вечер уличных историй».

Организаторами выступили министерство культуры и туризма, министерство физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.