Около 6 тыс человек посетили театральный фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» завершился XXIV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В этом году его посетили около 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Спектакли «Мелиховской весны» в этом году увидело более 5 800 зрителей. Мы понимаем, что эта цифра может быть еще больше, потому что интерес к Чехову огромный, и не только в России. Подмосковное Мелихово — место притяжения, место, где родились великие произведения, известные во всем мире, мы видим, с каким уважением и трепетом относятся к нему приезжающие сюда гости из других регионов, других стран. Развивать этот фестиваль — значит укреплять культурные мосты, которые в любые времена должны оставаться прочными», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

21 коллектив представил свое творчество в рамках фестиваля. Они приехали не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира. Программу составили спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. Помимо них, гости смогли увидеть спектакли по произведениям Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.

Спектаклем-открытием фестиваля стал «Вишневый сад» театра «Чеховская студия» музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в постановке японского режиссера Мотои Миура.

«Мне очень понравилось в Мелихове. Коллектив Мелиховского театра небольшой, и в труппе царит семейная атмосфера, которая пришлась мне по душе», — сказал режиссер Мотои Миура.

24-й фестиваль в очередной раз подтвердил свой статус международного театрального смотра. В этом году зрители посмотрели спектакли Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа из Витебска, Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького из Астаны, Театра Джельфы из Алжира и Азербайджанского государственного академического русского драматического театра из Баку.

«Для нас это был очень важный показ, не часто представляется возможность сыграть спектакль на родине Чехова, великого русского писателя, более того, на территории его усадьбы! Я думаю, что популярность Чехова в Алжире вполне соответствует его популярности в России», — заявил режиссер алжирского театра Джельфы Халед Уануки.

В 2025 году фестиваль «Мелиховская весна» отметит свой юбилей. За прошедшие годы проект стал одним из самых популярных и ожидаемых культурных событий в регионе.

«У фестиваля свое уникальное лицо, всегда насыщенная программа, ни один спектакль не повторяется. Возможно, поэтому вот уже четверть века он остается неизменно популярным у зрителей. «Мелиховская весна» — старейший театральный фестиваль — в 2025 году пройдет в 25-й раз. Юбилейная программа должна стать особенно яркой и запоминающейся», — рассказала генеральный директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Здесь он прожил семь лет, работал над своими произведениями, возделывал сад, а также, являясь врачом по образованию, лечил крестьян из ближайших деревень. Сегодня в музее хранится много личных вещей Чехова и его семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.